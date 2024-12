REP. FI, Bove: presto a casa. Poi incognita futuro

FirenzeViola.it

Dopo l'operazione, perfettamente riuscita, di installazione del defibrillatore sottocutaneo, tra domani e sabato Edoardo Bove potrebbe lasciare l'ospedale di Careggi per fare ritorno a casa. La strada del defibrillatore sottocutaneo è stata considerata, dopo un'attenta riflessione, la migliore da prendere per il giocatore sia dai medici che dallo stesso numero 4 viola. Edoardo adesso attenderà i risultati dei tanti esami che sono stati fatti in questi giorni per comprendere la genesi del suo malore. Poi potrà decidere, in autonomia e in base agli esiti degli esami, se togliere o meno il defibrillatore impiantato sotto la sua pelle. Come riportato da La Repubblica (Firenze), con quel dispositivo per lui in Italia la carriera sarebbe finita. Il cartellino del giocatore è di proprietà della Roma che, in estate, l’aveva girato in prestito alla Fiorentina con un’opzione di riscatto superiore ai 10 milioni di euro nel caso in cui il mediano classe 2002 avesse raggiunto il 60% delle presenze complessive.

Se in Italia e in Nazionale Bove non potrebbe giocare con il defibrillatore sottocutaneo, in altri paesi, come in Inghilterra, sì. L'esempio più conosciuto è quello di Eriksen, operato tre anni fa a seguito di un arresto cardiaco, adesso gioca nel Manchester United. Ma no è il solo, altri esempi sono il difensore gallese del Luton Town Tom Lockyer, Daley Blind del Girona.

Tornando al campo, domani la Fiorentina affronterà gli austriaci del LASK in Conference League. Palladino, come ormai noto, affiderà la porta al giovane Martinelli, mentre alto a sinistra al posto di Bove potrebbe giocare di nuovo Sottil. Poi il mercato con, tra gli obiettivi, Michael Folorunsho del Napoli.