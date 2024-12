CORR. FIO., Tra i pali l'ora Martinelli. Gud dal 1°?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lo scorso giugno Vincenzo Italiano lo lanciò tra i grandi nel recupero di campionato, per la tragica scomparsa di Joe Barone, contro l'Atalanta Bergamo. Domani, a 18 anni, Tommaso Martinelli farà il suo esordio anche in campo europeo con la maglia della Fiorentina. L’idea iniziale di Palladino infatti era farlo giocare mercoledì scorso, nel match di Coppa Italia con l’Empoli. Poi, dopo quanto successo a Bove, il tecnico campano ha deciso di evitare al classe 2006 una partita complicata sotto il profilo mentale. Domani però, contro il Lask, e in un match comunque decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi, toccherà a lui. Oltre a Martinelli, come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, l'altra possibile novità potrebbe riguardare il rientro da titolare di Albert Gudmundsson.

L'islandese non entra in campo dal primo minuto dalla trasferta di Lecce del 20 ottobre, quando si infortunò al decimo minuto. L’idea è aumentarne il minutaggio, facendolo partire dall’inizio per toglierlo dopo un’ora di gioco. In questo modo potrebbe riposare, in vista di Bologna, Lucas Beltran. Verso la seconda panchina consecutiva sia Kean che Colpani, dovrebbero giocare ancora Kouame e Ikonè al loro posto, mentre a centrocampo potrebbero rimanere fuori sia Adli che Cataldi. Difficile capire invece chi agirà sulla fascia sinistra dell'attacco. Sottil sta bene, e se a Bologna Palladino preferisse una soluzione diversa non è da escludere che possa partire ancora una volta negli undici.