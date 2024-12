CREMONESE, Antonello Preiti nuovo direttore Area Tecnica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Cremonese cambia il proprio organigramma. Dopo le notizie di un interesse per Roberto Goretti, attuale direttore sportivo della Fiorentina arrivato in estate, TMW riporta il prossimo arrivo in grigiorosso di Antonello Preiti, già dirigente del club nella stagione 2019/2020 e che da oggi ricoprirà il ruolo di collaboratore dell’Area Tecnica. Preiti, 62 anni, vanta lunghi anni di attività e di esperienza nel ruolo di Direttore Sportivo in Serie A con Udinese, Parma e Crotone. Nel primo semestre di questa stagione è stato alla Lazio che ha salutato per sposare la causa grigiorossa.