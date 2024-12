LASK, In CL solo 2 punti. I giocatori da tenere d'occhio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione oggi in edicola fa il punto sul LASK, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Gli austriaci non vengono da un ottimo periodo di forma con soli due punti conquistati fin qui in Europa e reduci da due sconfitte consecutive in campionato. La gara di domani sera al Franchi sarà una sorta di ultima spiaggia per i bianconeri per provare a raggiungere almeno i play-off. In passato però, soprattutto negli anni 60', il LASK è stato una squadra importante. Provenienti da Linz, i bianconeri sono stati il primo club non viennese a vincere la Bundesliga austriaca.

Tra i giocatori più interessanti in rosa c'è l'ex Lazio Valon Berisha che ha già messo a referto 5 reti e 6 assist. Talentuoso è anche il numero 10 e capitano Robert Zulj. In attacco le attenzioni dei difensori viola saranno puntate su Endrup e LJubicic. In rosa è presente anche l'ex Bayern Monaco e Salernitana Jerome Boateng che però è ai box da ottobre per un problema fisico.