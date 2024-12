LUCCHESI A RFV, A gennaio centrocampista e punta

FirenzeViola.it

L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro': "La Fiorentina in Conference è già andata in finale due volte, quando arrivano le fasi finali ci tieni sempre. In questa stagione la squadra costruita da Pradè e Palladino sta andando alla grande, anche meglio di quello che ci si poteva aspettare alla vigilia del campionato. Purtroppo la disgrazia di Bove costringerà la Fiorentina ad intervenire sul mercato in modo mirato, loro avranno sicuramente già preparato il percorso però questa situazione complica un po' le cose".

Dove intervenire sul mercato?

"Gennaio è un mese complicato per il mercato perché giochi sempre e hai anche bisogno di fare turnover. Una squadra come la Fiorentina deve avere una rosa con tante alternative, quindi credo che faranno qualcosa in più. Io credo che prenderanno sia il centrocampista che l'attaccante: un'operazione era necessaria, l'altra si è resa necessaria dopo i problemi di Bove. La Fiorentina ha bisogno di giocatori che allarghino la rosa dei titolari. La differenza nella stagione la farà il mercato di gennaio".

La gestione del gruppo funziona.

"Bravo due volte Palladino. La gestione del gruppo alla fine fa punti anche se ti espone a qualche rischio. Mi sembra una gestione sana e intelligente: chi meglio di lui conosce lo stato di forma dei giocatori? A volte meglio fare un giorno di riposo che 10 allenamenti".

