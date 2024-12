ITALIANO, Cabral? Lo saluterò volentieri, 2 anni fantastici

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida contro il Benfica valida per la sesta giornata di Champions League, ha parlato a Sky Sport: "Un altro stadio meraviglioso nel nostro cammino in questa Champions. Sarà una grande partita in uno stadio caldissimo, contro una squadra molto forte. Dovremo prepararci nel migliore dei modi. Le ultime tre partite potranno dire ancora tanto della nostra avventura, proveremo a fare risultato".

Il Benfica sta bene. Potrebbero esserci Pavlidis o Cabral. "Stanno bene, arrivano da grandi risultati. Hanno qualità e giocatori esperti come Otamendi. Davanti hanno giocatori che segnano, saluterò molto volentieri Arthur Cabral, abbiamo passato due anni fantastici insieme".