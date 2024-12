GUD, Col Lask dalla panchina. Bologna nel mirino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo i 23 minuti più recupero disputati contro il Cagliari, Albert Gudmundsson contro il LASK proverà ad aumentare la sua condizione e il suo minutaggio. L'islandese anche domani dovrebbe partire dalla panchina e giocare uno spezzone di gara. Palladino, secondo quanto riportato da La Nazione, sembrerebbe intenzionato a schierarlo invece titolare domenica nella trasferta di Bologna. Difficile che a fargli spazio sia Beltran.

L'ex River Plate nel ruolo di trequartista alle spalle di Kean si sta trovando benissimo, ha già fornito 5 assist e svolge un doppio lavoro di regia e di interdizione fondamentale per la squadra. La strada tracciata, anche se è ancora presto, sembra quella dell'albero di Natale con il numero 10 e il Vichingo a supporto di Kean. Per il momento l'ex Genoa potrebbe far rifiatare Beltran o partire dalla sinistra al posto di un Sottil in grande crescita. La cosa più importante però è che Albert Gudmundsson sta davvero tornando.