ANTONELLI A RFV: "MI ASPETTO DI PIÙ DA BELTRAN. LIBERALI UN TALENTO PURO, RICORDA FODEN"

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio a Stefano Antonelli, agente, intermediario ed esperto di mercato, che ha commentato così il momento della Fiorentina: "Secondo me la Lazio ha avuto un andamento più sorprendente rispetto a quello della Fiorentina, che ha un organico più forte. Poi non mi sarei mai aspettato otto successi di fila in campionato, però le potenzialità c'erano.

La Fiorentina è apparsa un po' in debito d'ossigeno nel finale di gara col Cagliari.

"Vedo tante partite e anche le altre squadre hanno flessioni. Penso all'Inter, che sta facendo bene ma in un paio di occasioni ho visto in difficoltà. La Fiorentina è una grande squadra e ha una società importante. Deve rimanere umile, questo non vuol dire non essere ambiziosa. Ma non c'è nessuna squadra che parte battuta, lo abbiamo visto domenica col Cagliari. Firenze ha voglia di qualcosa di importante e lo capisco, ma bisogna restare umili".

Come giudica la rosa della Fiorentina, anche in vista del mercato di gennaio?

"L'organico è abbastanza completo. Bisogna capire se Beltran darà un contributo ancor più importante davanti. Lì è esploso Kean, ma serve qualche gol in più da parte degli altri, soprattutto da Beltran. Mi sento di garantire per Gudmundsson, che farà quello per cui è stato comprato. Forse, numericamente, un centrocampista in più servirebbe".

Si aspettava questo rendimento di Cataldi?

"Lo conosco bene. Lo dico perché lo penso: si dice che è difficile essere profeti in patria. Alla Lazio veniva messo in discussione, a Firenze si sta vedendo il vero Cataldi, ovvero un leader. In mezzo al campo è un metronomo quasi perfetto, un centrocampista completo".

Lei fa parte dell'entourage di Rolando Mandragora: che idea si è fatto della sua stagione?

"Si è fatto male nel momento in cui la Fiorentina ha trovato la quadratura, prima dell'infortunio ha giocato praticamente sempre. Ora sta rientrando piano piano ma con Palladino troverà comunque tanto spazio".

Lei è agente anche di Mattia Liberali, classe 2007 e gioiello delle giovanili del Milan su cui sembrano esserci gli interessi di Fiorentina e Atalanta.

"Quando c'è un talento del genere è facile parlarne. Ci sono tante squadre, leggo di Fiorentina e Atalanta su un talento puro, questo fa piacere. Lui ha già dimostrato qualcosa, ma facciamogli fare ancora qualche step. Come caratteristiche è un esterno d'attacco, che gioca tra le linee, che parte a destra per rientrare sul mancino e che ricorda quindi un po' Foden. Ancora è tutto aperto sul suo futuro, non precludo nulla. Vi posso dire che non abbiamo mai parlato con la Fiorentina con Liberali, ma immagino che i viola lo apprezzino".

