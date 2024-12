LAZIO, Corso di primo soccorso per atleti e staff dopo Bove

Fonte: lalaziosiamonoi.it

In seguito a quanto accaduto o scorso 1 dicembre durante Fiorentina-Inter al calciatore viola Edoardo Bove, si è manifestata ancor di più l'esigenza di conoscere le manovre di primo soccorso che potrebbero salvare delle vite. Proprio per questo motivo, la Lazio e la Croce Rossa Italiana hanno avviato una collaborazione che prevede un corso di primo soccorso dedicato ad atleti, staff tecnico e successivamente a chiunque lavori nel Centro Sportivo di Formello. Questo il comunicato ufficiale con le parole del Presidente Lotito:

“Non siamo nuovi a queste iniziative. Già in passato avevamo portato l’argomento in primo piano con attività del genere, ma dopo quanto successo domenica scorsa a Bove – al quale faccio ancora i miei auguri di pronta guarigione – ci è sembrato importante tornare sulla questione e rilanciarla con grande senso di responsabilità, chiedendo ai nostri calciatori di non sottrarsi ad una formazione di primo soccorso che in alcuni casi può rivelarsi vitale e diventare loro stessi testimoni di un’attenzione verso questo importante tema, che deve essere il più possibile propagato e condiviso”.