AMERINI A RFV, I viola devono trovare un tutto fare. Richardson da sfruttare. A Colpani manca tranquillità

L'ex calciatore della Fiorentina, in viola tra il 1991 e il 1995, ora agente FIFA Daniele Amerini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da quale Fiorentina potrebbe schierare contro il Cagliari e nel prossimo futuro Palladino: "Credo che a breve Palladino andrà sulla continuità tattica. Non credo che stravolgerà. Magari nel corso della gara in base al risultato è più facile che cambi qualcosa. Chiaro che la problematica di Bove toglie un giocatore con caratteristiche uniche nella rosa. Palladino dovrà capire come ridare equilibrio alla squadra. Se nel corso della gara c'era bisogno di spostare un giocatore per un'emergenza Bove era bravo a svolgere più ruoli. I viola devono trovare un altro tuttofare".

Sul mercato, tra i nomi fin qui usciti, c'è qualcuno che può avvicinarsi alle caratteristiche di Bove?

"Tra in nomi venuti fuori no. Casadei in prospettiva potrebbe essere un ottimo giocatore ma non ha le caratteristiche di Bove. Poi la quadratura si può trovare in altri modi. Richardson potrebbe essere un giocatore da sfruttare. La dirigenza comunque avrà una lista di nomi per gennaio già da tempo".

In vista della gara con il Cagliari

"La squadra penso che ora abbia certezze. Contro l'Empoli la Fiorentina l'aveva ribaltata, poi il 2-2 e i rigori hanno cambiato le valutazioni. Poi era una gara particolare, la prima dopo il tragico evento di Bove. Io ripartirei dalle certezze. La Fiorentina ha un Gudmundsson in più anche se a partita in corso. Chiaro che contro il Cagliari, nonostante i sardi siano in salute, puoi e devi vincere".

Colpani rischia il posto?

"Colpani può fare tanto ma fino ad oggi ha giocato da sufficienza o poco più. Tutti da lui ci aspettiamo qualcosa in più. Se Palladino lo tiene sempre in campo vuol dire che gli dà qualcosa di importante. Se torna ad essere decisivo come al Monza la Fiorentina fa un salto di livelllo. Forse gli manca la tranquillità per essere decisivo".

