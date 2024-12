CHAMPIONS, Buona Atalanta ma passa il Real, beffa Inter

FirenzeViola.it

Doppia sconfitta per le due italiane impegnate questa sera in Champions League visto che perdono sia l'Atalanta con il Real per 2-3 sia l'Inter battuta 1-0 in casa del Leverkusen.

L'Atalanta ha provato a fermare il Real che però alla fine vince per 3-2, al termine di una partita però sempre aperta. Sono proprio i Blancos a passare in vantaggio per primi al 10' con Mbappe (che al 36' lascerà il campo per infortunio) ma il primo tempo finisce 1-1 grazie al gol di De Ketelaere nel secondo minuto di recupero. Nella ripresa in tre minuti (tra il 56' e il 59') Vinicius Junior e Bellingham colpiscono l'Atalanta con un 1-2 fatale perché nonostante Lookman al 65' riapra la partita, il risultato non cambia più. Sconfitta anche dell'Inter, per 1-0, con il Leverkusen che colpisce al 90', quando ormai tutti assaporavano il pareggio, con Mukiele. Per l'Inter si tratta della prima sconfitta in Champions.

Per quanto riguarda le altre un gol di Salah al Girona porta il Liverpool direttamente agli ottavi. Vincono Psg (3-0 a Salisburgo) e Aston Villa (3-2 a Lipsia), dilaga il Bayern in casa dello Shakhtar: 5-1.

I risultati di martedì 10 dicembre

Dinamo Zagabria-Celtic 0-0

Girona-Liverpool 0-1

Atalanta-Real Madrid 2-3

Bayer Leverkusen-Inter 1-0

Club Brugge-Sporting 2-1

Lipsia-Aston Villa 2-3

Salisburgo-Paris Saint-Germain 0-3

Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco 1-5

Brest-PSV Eindhoven 1-0