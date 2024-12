CARNASCIALI A RFV: "ROSA CORTA. SE CALA KEAN SON DOLORI"

FirenzeViola.it

L'ex viola Daniele Carnasciali protagonista nella giornata di Radio FirenzeViola. Questa la sua analisi sulla vittoria di domenica: "Col Cagliari non è stata una super-partita, ma era prevedibile per quanto successo. La squadra però ha mostrato grande carattere, è un gruppo che sa dove vuole arrivare. Secondo me però la Fiorentina è un po' cotta in alcuni elementi. Se cala qualcuno sono problemi perché la rosa è un po' corta. Ma mi piace come gioca la squadra".

Quale dovrebbe essere la priorità sul mercato?

"Sull'esterno c'è Sottil che sta facendo bene, anche Ikoné è una buona alternativa. Io vedo possibili problemi in mezzo al campo e anche davanti. Se cala Kean la squadra ne può risentire. I due punti fragili sono in mezzo e davanti".

Lei cederebbe qualcuno a gennaio?

"Io non farei partire nessuno, proprio perché penso che la rosa sia corta. Poi dipende, se qualcuno chiede la cessione va valutato. A gennaio è difficile vendere e comprare, bisogna fare operazioni mirate".

Qual è il segreto di questa Fiorentina?

"Si tratta di un'insieme di cose. C'entrano anche scelte coraggiose sul mercato, una su tutte quella di De Gea, ma anche quella di Kean. Poi c'è tanta tranquillità nell'ambiente".

