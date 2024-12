SCHACHNER A RFV: "PER IL LASK DOMANI SARA' L'ULTIMA SPIAGGIA. GLOUKH FORTE: È DA FIORENTINA"

FirenzeViola.it

Walter Schachner, ex attaccante austriaco passato dalla Serie A con le maglie tra le altre di Cesena e Torino, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', presentando il Lask prossimo avversario di Conference League di domani: "In passato l'ho anche allenato, il Lask, anche se purtroppo domani non riuscirò a seguire la partita. Il Lask è una squadra così così. Una volta gioca bene, una volta gioca male. Hanno cambiato allenatore due mesi fa, lo conosco molto bene, Marcus Schopp. Lavora molto bene e può darsi che in Conference possano giocare meglio perché in campionato non vanno molto bene…"

Domani la loro ultima spiaggia?

"Direi proprio di sì. I risultati raccontano un percorso in cui hanno sempre perso di misura, ma secondo me non ha scampo contro la Fiorentina".

Giocherà l'ex laziale Berisha.

"In Austria sta andando abbastanza bene, in Italia però non andava bene. Può giocare solo in Austria perché è perfetto per il suo gioco e i suoi ritmi".

Quali altri giocatori pericolosi ci sono?

"Il capitano Zulj, che l'anno scorso ha fatto tanti gol e quest'anno è stato spesso infortunato. Lui fa la differenza".

In rosa c'è anche Jerome Boateng...

"Però io non l'ho mai visto, forse si è nascosto (ride, ndr). A parte gli scherzi, non l'ho mai visto neanche in panchina o in tribuna, non so cosa faccia ora".

C'è qualche giovane interessante?

"Secondo me anche Ljubicic non è un giocatore interessante per il mercato della Serie A. Il Lask intanto trovi stabilità perché è una squadra senza continuità, poi si vedrà".

Di Gloukh del Salisburgo cosa ne pensa?

"Si parla di un grande giocatore, molto interessante. Tutti i giocatori del Salisburgo stanno giocando sotto livello quest'anno, l'abbiamo visto anche in Champions. Forse il nuovo allenatore non riesce a valorizzare i suoi giocatori e anche Gloukh sta giocando male. Si parla di un centrocampista dietro le punte, perché sa fare grandi passaggi per le punte. Deve giocare negli ultimi 25 metri. Sicuramente è da Italia, quindi anche da Fiorentina".

Era in campo in quel clamoroso Cesena-Fiorentina 3-3.

"A 12 minuti dalla fine eravamo sotto 3-0, tanti tifosi erano già andati via ma facemmo un 3-3 incredibile. Segnai anche io un gol".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO