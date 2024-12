MERCATO, Un nuovo Haaland per i viola: ecco Knutsen

© foto di Luciana Magistrato

Il fisico è imponente come quello di Haaland, la provenienza e l'attitudine al gol, ma per ore nelle giovanili, le stesse. Tanta curiosità ha destato l'arrivo in viola (ma per ora non c'è l'ufficialità) di Storm Knutsen, giovane attaccante norvegese del 2007 destinato per ora alle giovanili viola. Intanto questa mattina ha effettuato le visite mediche, intercettato da Firenzeviola che lo ha ripreso insieme al padre all'uscita dalla clinica fiorentina dove le ha eseguite.