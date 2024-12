SKY, Casadei: Monza in pole position per il centrocampista

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da SkySport il Monza sarebbe la squadra al momento in vantaggio per riportare in Italia Cesare Casadei. Il centrocampista del Chelsea, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, con Maresca sta trovando poco spazio, soprattutto in Conference League, e avrebbe chiesto al club londinese di essere ceduto in Italia. Tra le formazioni interessate ci sarebbe anche la Fiorentina ma al momento i brianzoli sembrerebbero avanti. Adesso da vedere quale sarà la risposta dei Blues, che nella prossima finestra di mercato dovranno fare tante valutazioni vista una rosa particolarmente affollata, alle richieste di Casadei e al pressing della formazione lombarda.