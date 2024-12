CUCCHI A RFV, Dea, Viola e Lazio sono un modello

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Riccardo Cucchi, giornalista e radiocronista, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Scanner' e, tra i vari temi trattati, ha detto la sua sugli esprechi economici del calcio: "Il calcio sta continuando a perdere denaro perché lo sperpera, soprattutto in alcuni elementi che lo compongono, e poi chiede altri soldi. La FIFA Ha assegnato il Mondiale all'Arabia Saudita, con Infantino che ha fatto di tutto per eliminare altri candidati e che rimanesse soltanto lo stato saudita, un Paese che viola costantemente i diritti umani. Il calcio si vende al miglior offerente indipendentemente dal fatto che i soldi siano o meno insanguinati".

I tifosi come possono intervenire?

"Se il tifoso diventa consapevole di essere considerato solo un bancomat inizia a perdere interesse: ecco perché calano gli abbonamenti. Qualcuno sta già mollando perché si sente tradito dal calcio. E se questi se ne vanno il business crolla su se stesso. In questo momento in Serie A ci sono però tre società che andrebbero prese come modello: Atalanta, Fiorentina e Lazio. I risultati che stanno ottenendo in campo dimostrano che si possa fare calcio tenendo conto dei bilanci, senza sperperare, programmando e facendo campagne acquisti intelligenti".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST