FIORETTI A RFV, Comuzzo? Migliora ogni domenica. Con Ranieri coppia top. Il difetto...

Il dirigente sportivo Vittorio Fioretti, che segnalò Pietro Comuzzo alla Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola a "Tempi supplementari" per parlare del difensore viola e non solo: "Sta migliorando domenica in domenica, è veloce, ha grinta e temperamento che aveva già da ragazzino. Con Ranieri fanno una coppia esemplare, quando ci sono il gioco, grazie a Palladino che sta facendo un lavoro egregio, e giocatori di qualità vicino".

Visionato anche dall'Atalanta? "Sì, veniva a vederlo un osservatore dell'Atalanta ma Pietro ha un gemello che non tutti volevano mentre la Fiorentina, tramite Corvino e Vergine che c'erano allora, ha preso tutti e due e quindi la famiglia ha scelto il club viola. Il Pordenone aveva tante richieste, ma io lo segnalai a Corvino perché gli dissi "se non diventa giocatore lui, non lo diventa nessuno". E la Fiorentina fu appunto brava a prendere anche il gemello che non era male neanche lui, ma Pietro era più forte. Lui in Coppa Italia ad esempio ha fatto un piccolo errore con Esposito ma ha anticipo, grinta e volontà che lo fanno sbagliare poco e lo faranno diventare uno dei più forti difensori. Vierchwod? Sì, le connotazioni le ha ma Vierchwod ha un altro percorso già fatto ovviamente. Comuzzo ha la caratteristica di stare attaccato all'attaccante e stare attento".

Dove deve migliorare? "E' in una fase di crescita, in cui deve correggersi. Un difetto? Lui è irruento perché entra senza paura e può provocare rigore. Diventerà anche un difensore importante della Nazionale"

