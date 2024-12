ILICIC, Il saluto ieri a Bergamo con l'ex compagno Richards

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera al Gewiss Stadium di Bergamo, in occasione della sfida di Champions League tra l'Atalanta di Gasperini e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, l'ex trequartista della Fiorentina Josip Ilicic è sceso in campo per salutare i suoi ex tifosi. A bordo campo era presente anche l'ex compagno ai tempi di Firenze del fantasista sloveno Micah Richards, oggi commentatore televisivo per Paramount+. Bellissimo l'abbraccio tra i due al momento del loro incontro. Di seguito il post Instagram con il saluto tra Ilicic e Richards: