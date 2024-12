SCHOPP, Le finali di CL dei viola non sono un caso. Baggio...

Fonte: Harald Bartl OONachrichten

L'allenatore del LASK Markus Schopp è stato intervistato dal quotidiano di Linz, Austria, OONachrichten. Il tecnico degli bianconeri, ai microfoni del giornalista Harald Bartl, ha parlato della sfida di domani e del suo passato in Italia, più precisamente al Brescia tra il 2001 e il 2005.

Giovedì giocherà nello stadio dove ha disputato l'ultima delle sue 80 partite in Serie A nel 2005. Ci sarebbe anche un conto in sospeso

"Sì, purtroppo, nella mia quarta stagione al Brescia, la mia ultima partita in Serie A, sono retrocesso con una sconfitta per 0-3 contro la Fiorentina. Era una finale, ma ci sarebbe voluta una giornata da sogno per farcela. A quel tempo dipendevamo anche da altri risultati. Ciò non scompare mai del tutto perché è stata la triste fine di quattro anni di grande successo in termini sportivi e di un'esperienza che ha plasmato la mia vita. Soprattutto quando sai quanto i tifosi ci hanno supportato durante una stagione difficile. Allora perdemmo in un incidente stradale mortale Vittorio Mero, un compagno di squadra molto legato alla società e al territorio, ma soprattutto una persona straordinaria. Questo, insieme all'infortunio di Roberto Baggio, è stato il motivo per cui alla fine non siamo riusciti a salvarci".

La Fiorentina è ancora il suo club preferito in Italia?

"Ho 50 anni e quando ero giovane la copertura della Serie A in Austria era ancora molto scarsa. Ma due o tre ragazzi come Roberto Baggio erano già molto pubblicizzati. Ha giocato per cinque anni nella Fiorentina, dove ha fatto il suo debutto, prima di passare alla Juventus nel 1990. Questo mi ha affascinato. Di conseguenza la Fiorentina è sempre stata nei miei pensieri. C'erano anche le vacanze in Toscana, lo stile di vita, la cultura, tutto ciò che la circonda".

Ha vissuto in prima persona, da compagno di squadra, la fine della grande carriera di Roberto Baggio al Brescia. Com'era come persona?

"Era emozionante quando da giovane tifoso accompagnavi qualcuno e poi avevi la possibilità di incontrarlo di persona, conoscerlo e condividere con lui lo spogliatoio. In qualche modo era straordinario – e poi di nuovo del tutto normale. La sua calma personificata, la sua chiarezza, la professionalità, il modo in cui gestiva la pressione e l'hype che lo circondava: tutto questo lo ha reso ancora più grande per me, soprattutto perché non ha mai fatto distinzioni tra se stesso e gli altri nello spogliatoio. Era uno di noi. Se non avesse avuto così tanti problemi alle ginocchia, avrebbe vinto il numero di titoli che avrebbe meritato. Sono molto orgoglioso di averlo aiutato a segnare l'ultimo gol della sua carriera in Serie A nel 2-1 contro la Lazio".

Ha vissuto più esperienze in quattro anni in Italia di quanto altri abbiano vissuto in un'intera carriera calcistica. Come è successo?

"Grazie al successo in Champions League con lo Sturm Graz, ho ricevuto molte offerte, anche dall'Inghilterra e dalla Spagna. Prima di allora, il mio coinvolgimento con l'Amburgo non era stato così eccezionale. Per questo non ho voluto guardare il nome del club al secondo tentativo all'estero. Al Brescia ho capito subito che volevo farlo. Poi ci è voluto più tempo perché la società non poteva pagare un compenso elevato allo Sturm Graz e quindi le trattative si sono trascinate. È stata la decisione giusta, presa con il cuore e con la mente. A quel tempo la Serie A era il campionato più forte del mondo con i giocatori più forti del mondo. E poi questa squadra con compagni come Baggio, ma anche Pep Guardiola, che da stratega pensava già come un allenatore, o Luca Toni in attacco, è stata davvero unica".

Luca Toni è entrato nella storia anche come cannoniere della Fiorentina: cosa si aspetta domani dalla Fiorentina?

"Chi segue la Serie A sa quanto sia difficile qualificarsi alle coppe in questo Paese. L'allenatore Vincenzo Italiano, trasferitosi in estate al Bologna, ha lasciato tanta sostanza al suo successore Raffaele Palladino, che è cresciuto negli anni. Sono molto variabili, soprattutto in difesa, e possono difendere estremamente in profondità, ma possono anche pressare più in alto. Il quarto posto in classifica in Serie A e il raggiungimento delle finali di Conference League nel 2023 e 2024 non sono un caso".

Come riesce a non restare congelato dallo stupore?

"Nel calcio c'è sempre una possibilità. È ancora possibile essere presenti alla Coppa dei Campioni in primavera. Dobbiamo dare tutto per questo. Non dobbiamo renderci più piccoli di quello che siamo. Abbiamo una chance solo se affrontiamo questa partita con la piena convinzione di poter portare via qualcosa".