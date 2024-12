CALAMAI, Gud titolare in Europa: abbiamo bisogno della stella viola

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato della possibilità di vedere Albert Gudmundsson di nuovo titolare contro il LASK: "La riflessione di oggi è dedicata a Gudmundsson. Credo che sia arrivato il momento di rivederlo titolare. La partita di Conference è importante perché questo giocatore può essere la marcia in più della Fiorentina in questo momento ma deve ritrovare una condizione fisica accettabile e per farlo deve giocare. Quindi vai Gudmundsson in Conference.

Abbiamo bisogno dei suoi gol, delle sue invenzioni, abbiamo bisogno di sapere che abbiamo ritrovato la stella che abbiamo acquistato questa estate. Poi toccherà a Palladino decidere dove e con chi farlo giocare. Io credo che, come sostengono gli allenatori importanti, i giocatori bravi un posto lo trovano sempre".