PALLADINO, Biraghi domani non ci sarà: scelta tecnica

© foto di Federico De Luca 2024

Nel corso della conferenza stampa di vigilia della partita di Conference League contro il Lask, Raffaele Palladino ha annunciato gli assenti e i motivi per cui non ci saranno domani sera al Franchi: "Domani non ci sarà Pongracic, sempre per il fastidio che lo ha tenuto fuori domenica. Non ci sarà neanche Cataldi per un colpo alla caviglia, ma lo recuperiamo per domenica. E non ci sarà Biraghi per scelta tecnica. Vediamo ora come sta Moise e farò le scelte migliori, ci ha va in campo deve essere determinato".

Poi a precisa domanda ha risposto: "Cristiano non era abituato a non giocare con continuità perché è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa città. Quello che ha fatto in questo periodo è stato importante, quando è sceso in campo è stato bravo. Ma ora sta trovando poco spazio, anche per un problema al polpaccio, è una scelta tecnica a va rispettata. Non aggiungo altro".

