PALLADINO (SKY), Kean dal 1'. Cataldi botta alla caviglia

Prima della conferenza stampa, dal Viola Park ha parlato a Sky Sport Raffaele Palladino, tecnico viola, facendo degli annunci: "La partita di domani per noi è fondamentale e decisiva. Bisogna arrivare tra le prime otto per avere un turno in meno a febbraio. Dobbiamo dare tutto domani, contro una buona squadra, organizzata, che contro di noi ce la metterà tutta. Dovremo essere bravi a portare i tre punti a casa".

Qual è il rischio contro un LASK in crisi?

"Quello di andare in campo e concedere disattenzioni che possono costare caro. Tutti ci affrontano con piglio e atteggiamento diverso, si difendono bassi e in agiscono cercando di sfruttare le transizione. Ma siamo carichi e dovremo essere concentrati".

Come sta Cataldi?

"Ha preso un colpo alla caviglia domenica, senza distorsioni e contiamo di recuperarlo per domenica contro il Bologna".

Kean e Gudmundsson come stanno? L'islandese e Beltran possono giocare insieme?

"Stanno bene tutti e due, Kean partirà dall'inizio domani. Gud deve ritrovare la forma migliore, non ha fatto il ritiro con noi e ha avuto questo infortunio. Non dobbiamo avere fretta e buttarlo in campo. Stiamo provando varie soluzioni. Beltran e Gudmundsson possono giocare insieme, abbiamo varie alternative".

Avete lo stesso ruolino di marcia dell'anno del secondo scudetto. Cosa pensa?

"Non sento bene (ride ndr). Sono molto ambizioso, insieme a staff, società e ragazzi, che stanno dando tutto. Vogliamo giocarcela con tutti, a inizio anno era tutto inaspettato ma è tutto molto bello. Stiamo andando oltre le aspettative e oltre ogni limite. Vogliamo continuare a sognare".