TOP FV, Contro il Cagliari stravince Cataldi. 2° Beltran

Domenica la Fiorentina, nel lunch match della 15° giornata di Serie A ha battuto 1-0 al Franchi il Cagliari. Decisiva è stata la rete, dedicata a Edoardo Bove, di Danilo Cataldi che da fuori area ha piazzato il pallone dove il portiere albanese dei sardi Sherry non è potuto arrivare. Un gol che è valso i tre punti alla Fiorentina e la vittoria del premio Top Fv all'ex Lazio. I tifosi viola infatti hanno votato il numero 32 gigliato come il migliore in campo tra gli uomini di Palladino con addirittura il 47% dei voti. Secondo posto per l'assistman di giornata Lucas Beltran che ha ottenuto 405 preferenze (21,34%). Terzo gradino del podio infine, a grande distanza da Beltran, per Pietro Comuzzo che, ha raccolto il 10,33% dei voti.

PODIO TOP FV FIORENTINA-CAGLIARI 1-0

1) Danilo Cataldi: 893 voti (47,00 %)

2) Lucas Beltran: 405 voti (21,34%)

3) Pietro Comuzzo: 196 voti (10,33%)