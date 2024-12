FIFA, Mondiali donne 2027 dal 24/6 al 25/7 in Brasile

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - In relazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo Femminile FIFA Brasile 2027, e dopo aver consultato la Federcalcio brasiliana e le confederazioni, il Consiglio ha confermato che il torneo si disputerà dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Decisi anche gli slot per partecipare alla fase finale. All'Afc vanno sei slot diretti; quattro alla Caf; quattro alla Concacaf; tre alla Conmebol ai quali si aggiunge il Brasile in qualità di paese ospitante; uno slot alla Ofc; undici i posti riservati per la Uefa. I tre slot rimanenti saranno decisi attraverso un torneo di spareggio a dieci squadre composto da due fasi.

"La Coppa del Mondo Femminile Fifa Brasile 2027 sta già prendendo forma e non vediamo l'ora di assistere alla partita inaugurale di giovedì 24 giugno 2027 e a tutte le partite che porteranno alla finale di domenica 25 luglio 2027", ha detto il presidente federale Gianni Infantino. "Questo storico torneo avrà un impatto enorme non solo in Sud America, ma in tutto il mondo, portando il gioco femminile a un livello superiore in termini di partecipazione e popolarità". Il Consiglio della Fifa ha inoltre confermato che la Coppa del Mondo U-17 Qatar 2025, la prima edizione del torneo che comprenderà 48 squadre e si disputerà ogni anno, si svolgerà dal 5 al 27 novembre 2025. (ANSA).