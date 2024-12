GAZZETTA, Bove: operazione riuscita. Ora torna a casa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Da domani ogni sarà buono per Edoardo Bove per essere dimesso dall'ospedale di Careggi dopo l’intervento a cui è stato sottoposto per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. L'intervento è andato bene è permetterà al giocatore di uscire. Essendo il giocatore arrivato nella struttura con un problema che si è rivelato di natura cardiaca, per l'ospedale fiorentino era necessario l’inserimento del defibrillatore. Se il decorso sarà regolare, domani potrà uscire e perfino riabbracciare al “Viola Park” i suoi compagni con i quali, anche nelle ultime ore, è sempre rimasto a stretto contatto. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi Bove potrebbe togliere il defibrillatore sottocutaneo. La scelta sarà sua, nel frattempo l'attesa è per le risposte degli innumerevoli esami medici a cui si è sottoposto per capire le cause del suo malore.

Per il momento la sua carriera calcistica in Italia non potrebbe continuare. Lui, insieme all'entourage e alla famiglia proveranno in tutti i modi a mantenere una vita, anche ovviamente calcistica, il più simile possibile a quella precedente a domenica 1 dicembre. Il tempo è il suo grande alleato, nei prossimi mesi potrebbero cambiare gli scenari, tutti, anche il Commissario Tecnico Luciano Spalletti, sperano nel suo rientro.