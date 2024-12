FIORENTINA, Vigilia di Conference League: il programma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi, mercoledì 11 dicembre, è vigilia di Conference League per la Fiorentina che domani pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 18:45, al Franchi ospiterà gli austriaci del LASK in un match valevole per la quinta gara della fase a girone unico della terza competizione europea per club.

Il programma di oggi in casa viola prevede alle 11:00 l'allenamento di rifinitura della squadra al Viola Park, mentre alle 14:30, presso il Wind3 Media Center del centro sportivo gigliato, la conferenza stampa di Mister Palladino e di un calciatore della Fiorentina. Il LASK invece sia allenerà presso il proprio centro sportivo alle ore 10:00 per poi partire per Firenze. Alle ore 18:45 presso la sala stampa dello Stadio Franchi l'allenatore del Lask, Mister Schopp, ed un calciatore incontreranno i giornalisti.