REPICE A RFV, Non è stato facile domenica. La Viola creda alla Champions

FirenzeViola.it

La storica voce di Radio Rai Francesco Repice ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Garrisca al Vento': "I tifosi di cosa dovrebbero preoccuparsi? Di non lottare per la Champions o lo Scudetto? Per lo Scudetto ci sono Atalanta, Napoli e Inter. La Fiorentina deve credere alla Champions League ma una posizione in Europa League sarebbe più che lusinghiera, magari vincendo la Conference. Dopo una partita persa in Coppa Italia non si fanno drammi, tanto più dopo quello che è successo. Non è stato semplice raccontare in diretta quella roba lì, immagino cosa debbano aver passato i giocatori in campo e lo stress che si è creato".

Come si sono vissuti a Roma questi giorni?

"Molto male, perché Bove è un figlio di Roma, si parla di un ragazzo amato da tutti. Qui era quasi un beniamino. Ho avuto contatti con tanti tifosi, anche di Curva, ed erano molto preoccupati. Hanno fatto arrivare messaggi d'affetto a Edoardo. Lui è molto Derossiano... Poche parole, si bada al sodo: ho capito di che pasta è fatto. Un grande affare per la viola".

Come sostituire Bove alla Fiorentina?

"Lui ha giocato fin qui in un ruolo un po' adattato ma è chiaro che senza di lui la Fiorentina perde molto perché per 90 minuti puoi contare su di lui, non ha cali di attenzione. Sarà un'assenza molto pesante per la squadra. Beltran? Non ce lo vedo perché i giocatori come lui, nel ruolo in cui sta giocando ora, non tocca i palloni che tocca una mezzala, gli arrivano già puliti e non lo vedo a ripulirli".

E Quarta?

"Sai quanti difensori centrali sono passati a fare il centrocampo? Noi lo abbiamo conosciuto come difensori centrale ma può passare a centrocampo. Nel Milan l'esempio più lampante con Capello fu Desailly che divenne devastante. Ci provarono anche con Mancini a Roma. Quando sei in emergenza devi provarle tutte".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO