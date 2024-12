D. ROSSI, Champions? Per i viola difficile, club più forti

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Delio Rossi, ex allenatore di Fiorentina, Lazio e Atalanta.

Vede la Fiorentina come una possibile outsider per un piazzamento in Champions League? "È difficile. Sulla carta, ci sono squadre più forti della Fiorentina, come Napoli, Atalanta, Inter, Juventus e Milan. Tuttavia, il campo può sempre riservare sorprese."