COR. SPORT, Bove: intervento ok. Futuro da scrivere

© foto di www.imagephotoagency.it

Partendo dalle certezze, è andato tutto bene l'intervento per l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo a cui Edoardo Bove si è sottoposto ieri mattina intorno alle 07:30. L'installazione del defibrillatore, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, era la conditio sine qua non per uscire dall'ospedale di Careggi e tornare a casa, cosa che, se il decorso di queste e delle prossime ore evolverà come previsto, potrebbe arrivare già domani. A quel punto inizierà un nuovo capitolo tutto da scrivere. Dopo gli accertamenti fatti a Careggi, Bove farà altri esami specialistici, per capire la causa precisa del malore che lo ha colpito durante la sfida contro l'Inter, e poi potrà ragionare anche della possibilità di rimuovere il defibrillatore sottocutaneo con un altro piccolo intervento. Solo dopo l'esito di tutti gli esami sarà possibile tracciare il futuro sportivo di Bove. Il percorso sarà lungo e complicato, ma intanto la cosa più importante è che Bove, circa dieci giorni dopo essere entrato in ospedale tra la vita e la morte sta per uscirne sulle proprie gambe.

Ad attenderlo al Viola Park ci sono Palladino e tutti i suoi compagni. Ma non solo, ad aspettare il suo rientro è anche il C.T. Luciano Spalletti.