BOVE, Impiantato il defibrillatore. Presto il ritorno a casa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Edoardo Bove si è sottoposto ieri mattina, all’ospedale di Careggi, a un intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore removibile sottocutaneo in grado d'intervenire automaticamente nel caso in cui si dovesse ripresentare una nuova aritmia ventricolare. Questo intervento era necessario per permettere al calciatore di lasciare l'ospedale e tornare a casa, cosa che, considerando il buon esito dell'operazione, dovrebbe accadere nei prossimi giorni. Ancora forse è prematuro parlarne ma, come sottolinea il Corriere Fiorentino, il defibrillatore sottocutaneo impiantato nel corpo di Bove non permetterebbe al calciatore di continuare la sua carriera in Italia. Solamente nel caso in cui dai prossimi esami dovesse emergere una patologia trattabile in modo diverso allora per il centrocampista sarebbe possibile fare a meno del defibrillatore, che è comunque removibile, e tornerebbe a farsi realistica l’ipotesi di giocare ancora nel nostro campionato. La cosa più importante per il momento è che Edoardo possa uscire serenamente dall'ospedale.

Nel fine settimana poi il classe 2002 potrebbe tornare a salutare i propri compagni di squadra al Viola Park. Una speranza, quella del suo ritorno in campo, condivisa ieri, a margine di un evento a Coverciano, anche dal C.T. azzurro Luciano Spalletti.