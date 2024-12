CONFERENCE, Ecco quanto valgono gli ottavi di finale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sicuramente la Conference League non è nè il palcoscenico più prestigioso nè quello che porta a ricavi maggiori, ma tra gli obiettivi che spingono la Fiorentina ad andare più avanti possibile in questa competizione c'è anche quello economico. Se nel 2023, con la sconfitta in finale a Praga, i viola avevano guadagnato circa 15 milioni e nella scorsa edizione, terminata sempre con un KO nell'atto conclusivo del torneo ma ad Atene, il bilancio finale era stato di più 16,2 milioni, quest'anno la società toscana potrebbe portarsi a casa, ovviamente vincendo la coppa, 17,2 milioni di Euro.

Come sottolineato da La Nazione per ora la Fiorentina si è intascata circa 4,8 milioni. In queste ultime due partite, considerando il premio di 400mila Euro a vittoria, è quello di aggiungere altri 800mila Euro più i vari premi alla fine del primo turno. Alla fine del girone unico ogni squadra prenderà 28mila Euro moltiplicati per la propria posizione (dalla cifra base per l'ultima in graduatoria fino a oltre un milione per la prima classificata). Inoltre i club che arriveranno nei primi 8 posti, obiettivo dichiarato della Fiorentina, riceveranno 400mila Euro, mentre chi dovrà passare dai play-off la metà.