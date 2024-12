VIDEO, La ripresa degli allenamenti in vista della Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Facce sorridenti e distese alla ripresa al Viola Park, nell'allenamento di oggi dopo il giorno libero concesso ieri, ma concentrazione massima sulla gara di giovedì sera con il Lask per la quinta gara di Conference. Palladino e il suo staff scioglieranno gli ultimi dubbi di formazione nella rifinitura di domani mattina cercando di mettere in campo un undici con qualche faccia nuova rispetto alla gara di campionato contro il Cagliari ma non certo cambiando tutti i titolari. L'obiettivo è vincere per cercare di evitare i playoff che, anche alla luce del rinvio con l'Inter, intaserebbero il calendario di febbraio. Ecco il video pubblicato dalla Fiorenitna sui social.