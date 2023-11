FIORENTINA-BOLOGNA 2-1, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

FINE SECONDO TEMPO

96' - La punizione calciata da Lykogiannis finisce ampiamente alta sopra la traversa

95' - Si ripropone il duello Ndoye-Ranieri: stavolta la spunta lo svizzero, con Ranieri che si prende il giallo

92' - Fallo di Ndoye su Ranieri che guadagna una punizione preziosa

91' - Spazio a Mina in questi ultimi minuti di gara: il colombiano entra al posto di Bonaventura che viene omaggiato dal pubblico con una standing ovation

90' - L'arbitro Maresca concede sei minuti di recupero

89' - FERGUSON! Conclusione bassa in area da parte dello scozzese sul quale c'è l'intervento provvidenziale di Terracciano

87' - Altro cambio tra i viola: esce Biraghi ed entra Comuzzo

85' - Lykogiannis commette fallo su Parisi, si riparte da punizione per la Fiorentina

82' - Il Bologna sostituisce Zirkzee con Van Hooijdonk

81' - GONZALEZ! Servito da Kouame l'argentino prova un pallonetto difficile a tu per tu con Skorupski che finisce alto

80' - Buona difesa del pallone da parte di Ikoné su Saelemaekers nei pressi dell'area viola: il francese si guadagna una punizione

79' - Ikoné prova un tiro molto debole da fuori area che viene comodamente raccolto da Skorupski

78' - Altro gioco di prestigio in attacco da parte di Bonaventura che viene steso sulla sinistra

77' - Cambia anche la Fiorentina: Arthur lascia spazio a Maxime Lopez

76' - Altro doppio cambio per il Bologna: fuori Kristiansen e Posch, dentro Lykogiannis e Lucumi

75' - ZIRKZEE! L'olandese sterza e manda al bar Biraghi, poi calcia potente ma trova i guantoni di Terracciano

73' - Biraghi calcia la punizione, ci pensa Aebischer a ripulire l'area di rigore spedendo la palla lontano

71' - Duncan verticalizza per Kouame che viene steso da Calafiori. Punzione per la Fiorentina dalla sinistra

69' - Doppio cambio per il Bologna: fuori Freuler e Orsolini, dentro Moro e Ndoye

67' - Bonaventura scodella per Kouame in profondità, ma la palla è troppo lunga e facilmente alla portata dei centrali avversari

64' - Beukema prova ad impensierire di testa Terracciano: c'è Duncan a deviare in angolo

62' - Niente rigore per il Bologna, il direttore di gara Maresca conferma la sua decisione iniziale: si riparte da rimessa dal fondo per Terracciano

60' - Nel frattempo viene ammonito il team manager della Fiorentina, Ottaviani, per proteste

59' - L'arbitro va a consultare il Var per un presunto intervento falloso di Arthur su Saelemaekers in area di rigore viola

57' - Numero splendido di Bonaventura che si libera di due uomini in un colpo solo e poi tenta la conclusione senza successo: applausi a cielo aperto per il centrocampista gigliato

55' - Kouame servito in profondità: buon lavoro dell'ivoriano che difende il pallone e guadagna un fallo laterale

53' - Resta a terra Orsolini dopo uno scontro di gioco con Biraghi. Punito il fallo del capitano viola

51' - GONZALEZ! Biraghi si inserisce in area dalla sinistra e serve il numero dieci che carica il mancino ma viene ostacolato dalla difesa avversaria

49' - ORSOLINI! L'attaccante viene pescato in profondità e per poco non sorprende Terracciano! L'arbitro giudica però la sua posizione in fuorigioco

48' - GOOOOOOLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOOLLLLLL!!!!!! GOOOOLLL!!!!! GONZALEEEEEZZZZ TRASFORMA IL PENALTY! La Fiorentina torna a condurre: punteggio sul 2-1

47' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Kristiansen stende Ikoné in area

45' - Si riparte! Primo tocco di questa ripresa stavolta affidato al Bologna. Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Ranieri e Ikoné, fuori Quarta e Nzola

INIZIO SECONDO TEMPO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

50' - ATTENZIONE, GOL ANNULLATO! Il Var ravvede un fuorigioco da parte di Orsolini. Il risultato torna in parità, 1-1

49' - GOL DEL BOLOGNA! ORSOLINI! Ferguson scarica in area di rigore per il classe '97 che di interno piede spiazza Terracciano: 2-1 per i rossoblù

48' - Arthur prova una scodellata troppo lunga dalle parti di Gonzalez che non ha modo di agganciare

46' - Aebischer entra irregolarmente su Bonaventura che reagisce spingendo l'avversario: ammoniti entrambi i giocatori

45' - L'arbitro Maresca concede quattro minuti di recupero

43' - Bonaventura in contropiede cerca la profondità di Nzola che però non si intende con l'ex Milan e manca la traiettoria della sfera

41' - SAELEMAEKERS! Milenkovic e Quarta si perdono il classe '99 che viene disinnescato dall'uscita chirurgica di Terracciano il quale evita il peggio

39' - L'arbitro estrae il cartellino giallo anche all'indirizzo di Thiago Motta per alcune proteste dalla panchina

38' - SAELEMAEKERS! Tiro potente al volo per il belga, pescato solo in area di rigore

35' - Saelemaekers stende Gonzalez a centrocampo e si prende l'ammonizione. Ora l'atmosfera si fa incandescente

34' - Parisi si lamenta in area per un presunto tocco di mano del Bologna nella propria area

32' - GOL DI ZIRKZEE! Il Bologna riporta in parità il risultato dagli undici metri grazie all'olandese che esulta con la mitraglia facendo infuriare la Curva Fiesole! È 1-1

31' - RIGORE PER IL BOLOGNA! Verdetto del Var che premia la squadra rossoblù, la quale usufruirà di un penalty

30' - Attenzione, l'arbitro consulta il Var per un presunto tocco di mano in area di Parisi

29' - Doppia respinta della retroguardia viola, con Biraghi prima e Duncan poi che allontanano due spunti insidiosi del Bologna

27' - Biraghi prova a far partire il mancino da fuori area trovando, però, l'opposizione della difesa di Thiago Motta

25' - Bel recupero di Quarta in uscita su Zirkzee che si era allungato troppo la sfera

23' - Il Bologna amministra il gioco senza fretta alla ricerca di spazi per sorprendere la Fiorentina

21' - FERGUSON! Il centrocampista rossoblù dimenticato in area prova la soluzione di testa che finisce di poco al lato del secondo palo

19' - ORSOLINI! Prova subito a reagire la squadra di Motta: sinistro dalla distanza dell'ala che termina di poco fuori. Controlla la traiettoria Terracciano

17' - GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOOOOOOLLLLL!!!!!!!! GOOOOLLLL!!!!! BONAVENTURAAAAAAAA!!!!!!!!! Bella azione del centrocampista che, servito in area da Nzola, si aggiusta la palla e in girata trova la traversa-gol! È 1-0 per la Fiorentina

16' - Ritmo blando in questo primo quarto d'ora di gara, con tanto possesso palla da ambo le parti e poche occasioni pericolose

14' - GONZALEZ! L'argentino cercato da Milenkovic entra in area e tra due uomini fa partire un mancino debole: Skorupski blocca

12' - Lancio sballato di Arthur all'indirizzo di Gonzalez che applaude comunque il compagno di squadra per lo spunto

10' - "Campi grazie all'esercito di... volontari!" recita lo striscione esposto dalla Curva Fiesole con un chiaro riferimento agli alluvionati

8' - Erroraccio di Quarta su pressione di Zirkzee che ruba la sfera all'argentino e prova la ripartenza per poi essere fermato irregolarmente dallo stesso difensore viola

6' - Conclusione di Gonzalez dalla lunga distanza sporcata dalla retroguardia bolognese e facilmente raccolta da Skorupski

4' - Gonzalez chiude bene su Saelemaekers disinnescando il contropiede avversario

2' - Nzola in ripartenza viene colpito sul volto da Posch. Gioco fermo, ma non c'è fallo

0' - Si comincia! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

14:58 - Splendida coreografia proposta dalla Curva Fiesole rappresentativa dei 50 anni movimento ultrà a Firenze e i fondi per l'organizzazione della quale saranno devoluti in beneficenza per le persone colpite dalle calamità meteorologiche. "Con il giglio cucito sul cuore da 50 anni al fianco del nostro grande amore" recita la scritta appesa in basso

14:55 - Clima, al Franchi, inversamente proporzionale a quello meteorologico: spalti caldissimi, tra cui il settore ospite oggi tutto esaurito

14:50 - Di seguito vi riproponiamo gli undici titolari scelti da Vincenzo Italiano e Thiago Motta

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

14:45 - Un saluto a tutti i lettori e le lettrici di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Bologna, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 15