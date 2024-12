SZYMANSKI, Osservatori viola a Istanbul: 60' in campo

FirenzeViola.it

Come vi avevamo già raccontato nella serata di ieri, dalla Turchia erano rimbalzate una serie di voci riguardo la presenza di alcuni osservatori viola sulle tribune dello Şükrü Saracoğlu, per assistere dal vivo all'anticipo di Europa League tra Fenerbahce e Athletic Bilbao, in particolare per monitorare da vicino il centrocampista offensivo della squadra turca e della Nazionale polacca Sebastian Szymański.

Al termine del match sono stati i baschi ad avere la meglio per 0-2, con il calciatore polacco rimasto in campo soltanto per poco più di un'ora non offrendo il solito contributo.