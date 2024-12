SOTTIL (SKY), Giocare la Champions sarebbe un sogno

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida contro il LASK in Conference League, ha parlato l'esterno viola Riccardo Sottil: "Il rapporto con il mister quest'anno è ottimo e lo è stato fin dall'inizio. Abbiamo discussione sempre positive, per perfezionare i dettagli. Abbiamo tanto da parlare durante gli allenamenti".

Ha trovato anche la continuità quest'anno?

"Hanno sempre sottolineato in molti la mia mancanza di continuità. Giocando poi si migliora la forma e si prende consapevolezza nei propri mezzi. In passato ho avuto infortuni anche mi hanno penalizzato ma non ci penso più. Voglio continuare su questa strada".

Qual è l'importanza della Conference?

"Ormai sono un po' di anni che sono qui, ho senso di appartenenza e la Conference è importante perché si alza il livello della squadra e della società. In Europa non è mai facile giocare e l'approccio deve essere importante",

Guardando la classifica, pensa che potrebbe giocare anche la Champions?

"Abbiamo le qualità, giocare la Champions o l'Europa League è possibile ed è un sogno ma dobbiamo restare con i piedi per terra".

Avete sentito Bove?

"La cosa più importante è che stia bene, prima del calcio c'è la vita e la salute. Deve stare con la sua famiglia, in totale discrezione. Andiamo in campo e giochiamo anche per lui".