SCHOPP (ALL.LASK), Servirà gara perfetta. Baggio...

Fonte: dai nostri inviati al Franchi, Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

A margine della conferenza stampa di vigilia del match tra Fiorentina e Lask, quinta giornata del maxi girone di Conference, il tecnico degli austriaci Markus Schopp ha parlato ai media presenti: "Domani mi aspetto che la mia squadra possa aggredire la viola e fare una buona partita. Sarà un match difficile ma sappiamo che se facciamo bene potremmo fare un bel risultato".

Qual è un suo ricordo su Roberto Baggio?

"Ho avuto la fortuna di giocare con lui e mi ricordo che era un fenomeno, sia come giocatore che come persona. Gli infortuni non lo hanno fatto rendere al top ma il modo in cui sapeva gestire le partite era straordinario".

Come proverete a limitare Kean?

"La Fiorentina ha tanti giocatori importanti e sta facendo una stagione straordinaria. Kean è tra questi, ma non gioca da solo. Dovremo trovare sì soluzioni in difesa, ma anche nel momento in cui avremo la palla per far male agli avversari".

Vi aiuta aver giocato in un gruppo di Europa League particolarmente duro nella scorsa stagione?

"Conosciamo il percorso che ci ha portato qui adesso e vogliamo provare a fare più punti possibili. Abbiamo ancora due partite da fare in manier aperfetta e cercare di prendere sei punti"