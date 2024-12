PIN A RFV, Parole di Giuffredi fuori luogo per due ragioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola, durante 'Garrisca al Vento' ha detto la sua sul caso Biraghi e sulle procuratore del procuratore: "Quando uno non gioca non è contento e capisco che Biraghi, da capitano della Fiorentina e giocatore importante, possa trovarsi in difficoltà. Questo fa parte del calcio. Le parole del procuratore però sono fuori luogo: non penso che debba essere compito loro fare le formazioni, altrimenti nelle squadre di calcio non servirebbero gli allenatori. Inoltre non ho capito il tirar dentro anche Parisi: se quello scontento è Biraghi si può trovare una soluzione, ma redarguire l'operato di Palladino non mi piace.

L'allenatore deve fare le sue scelte, fa parte del calcio. Se un giocatore viene messo da parte può rispondere o dimostrando sul campo che le scelte del tecnico sono sbagliate, oppure dare segnali in allenamento. Fare un'uscita pubblica così non è bello: sono sicuro che la società interverrà in difesa di Palladino. Biraghi immagino abbia un buon rapporto con il direttore sportivo e il presidente, avrebbe potuto discuterne con loro in sede e trovare una soluzione per il proprio futuro".