FRANCHI, Dati e nuovi scenari per la conclusione dei lavori

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Su FirenzeViola.it nella giornata di oggi abbiamo dato spazio anche a un punto sulla situazione stadio Artemio Franchi. La ritrovata pax tra la Fiorentina e il Comune di Firenze, in questi mesi di quiete, ha permesso a club e amministrazione di lavorare in serenità. L'obiettivo comune è quello di riuscire a proseguire l'ammodernamento dell'impianto sportivo senza costringere i viola ad abbandonarlo e obbligare i tifosi a vivere in «trasferta perenne» per mesi o addirittura intere stagioni sportive. La scorsa settimana, a seguito di un tavolo in prefettura (dove hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'ordine, dei comuni di Firenze ed Empoli, della Fiorentina e dell'Empoli Fc e Lega serie A) è emerso che con la configurazione attuale dei cantieri (curva Fiesole con parte di Maratona e Tribuna chiuse al pubblico e una capienza lorda di 24.786 posti), non si sono verificati problemi di ordine pubblico (il cuore caldo del tifo gigliato trasferito in curva Ferrovia siede accanto a quello ospite). Considerato ciò, chi si occupa di gestire la sicurezza ha potuto stabilire che anche per la prossima stagione (2025-26) l'attuale cantierizzazione non causerà problemi di ordine pubblico.

L'obiettivo, dunque, è proseguire con questa configurazione per mettere a disposizione dei tifosi la nuova curva Fiesole (una tribuna rettilinea che sorgerà in prossimità della linea di fondo campo garantendo una visibilità migliore rispetto alla vecchia curva) per l'inizio della stagione 2026-27, anno in cui, in agosto, la Fiorentina festeggerà i 100 anni di storia. Nel primo periodo di questa stagione la capienza sarà di circa 35.000 spettatori che si distribuiranno nella nuova Fiesole, in Maratona e Tribuna (parzialmente ristrutturate) e nella vecchia curva Ferrovia. Dopo qualche settimana dall'inizio della stagione 26-27, chiuderà la curva Ferrovia e le ditte incaricate si occuperanno di costruire la tribuna che rispecchierà la nuova Fiesole. In sostanza il cantiere attuale sarà ribaltato.

