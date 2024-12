HARDER, Ecco chi è il primavera aggregato ai grandi

FirenzeViola.it

Come confermato da Raffaele Palladino nella conferenza stampa di vigilia del match di Conference League che domani sera - ore 18:45 - metterà la Fiorentina di fronte agli austriaci del LASK, sarà convocato anche il Primavera Jonas Harder. Centrocampista classe 2005, Harder si può già considerare una vera e propria bandiera viola nonostante la giovane età. All'età di 9 anni la società gigliata lo ha prelevato dal Galluzzo, dove giocava nel ruolo di portiere, e dal quel momento lo ha trasformato in uno dei più interessanti giovani centrocampisti che ci sono all'interno del panorama italiano.

Calciatore rapido e tecnico, Harder fa della duttilità il suo maggior pregio, potendo giocare sia come play davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sia come mediano in un centrocampo a due. La spiccata visione di gioco lo rende il regista naturale della Primavera di Galloppa, in cui ha già messo a referto 14 presenze - è il calciatore finora più utilizzato della rosa - condite da un gol e due assist. Già ampiamente nel giro della Nazionale Under 20, Palladino lo aveva già notato questa estate, quando aveva deciso di aggregarlo alla prima squadra durante la preparazione. Le sue caratteristiche lo rendono abbastanza simile a Bove, anche se fare paragoni a 19 anni può essere azzardato. Vedremo se domani ci sarà spazio anche per lui, con Palladino che non ha mai dimostrato problemi a gettare giovani nella mischia anche in partite particolarmente tese - vedere Rubino contro il Genoa -. Tuttavia, già iniziare a respirare l'aria internazionale, può certamente essere un attestato di stima importante.