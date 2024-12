SONDAGGIO FV, Cosa ne pensate del caso Biraghi?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

E' rottura totale tra la Fiorentina e il suo capitano Cristiano Biraghi, con il tecnico Raffaele Palladino che lo ha escluso dai convocati del match di domani di Conference League contro il LASK per scelta tecnica. Non si è fatta attendere la reazione del procuratore del giocatore Mario Giuffredi, che in modo piccato ha dichiarato che a gennaio se ne andranno sia lui che Parisi (anc'egli suo assistito, ndr). A tal proposito FirenzeViola.it vi chiede il vostro parere a riguardo.

