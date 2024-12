CHAMPIONS, Vincono Juve e Milan. Italiano fa 0-0

FirenzeViola.it

La serata europea regala alle italiane due vittorie e un pari. A Lisbona, il Bologna di Vincenzo Italiano, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, impatta 0-0 contro il Benfica di Di Maria e Cabral trovando il secondo punto della sua storia in Champions League e rimanendo paradossalmente ancora in corsa per la qualificazione ai playoff -serviranno sei punti nelle ultime due, ma potrebbero non bastare-.

A San Siro il Milan soffre ma passa 2-1 contro la Stella Rossa: al vantaggio splendido di Rafa Leao risponde Radonjic a metà ripresa, poi i rossoneri passano nel finale sull'asse Camarda (assist)- Abraham (rete). Vittoria prestigiosa in casa anche per la Juventus, che supera un Manchester City incerottato e in crisi nera (con stasera, una sola vittoria nelle ultime dieci per Pep Guardiola) per 2-0, con le firme di Vlahovic e McKennie.