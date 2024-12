MERCATO, Viola sull'ex Roma Tahirovic: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Benjamin Tahirovic, un passato a Roma e un presente tutt'altro che scintillante all'Ajax, potrebbe tornare in Italia: il centrocampista bosniaco, in questo momento non rientra nei piani del tecnico Farioli e si sta allenando con la squadra riserve dei lanceri. Tahirovic piace alla Lazio ma può essere un'idea anche per la Fiorentina. Questo quanto riporta SkySport a proposito del classe 2003, lanciato in Serie A da Mourinho. Non solo gli occhi delle italiane: su di lui, puntualizza SkySport, ci sono anche Paok Salonicco e Celtic.