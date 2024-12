CHAMPIONS, Le formazioni delle tre italiane in campo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno tre le squadre italiane che stasera, alle 21:00, scenderanno in campo per la sesta giornata di Champions League. Giocheranno in casa Milan e Juventus, che se la vedranno rispettivamente contro Stella Rossa e Manchester City. Il Bologna di Italiano, prossima avversaria dei viola in campionato (domenica 15 dicembre, ore 15:00), è attesa allo stadio Da Luz di Lisbona per affrontare i portoghesi del Benfica. Queste le formazioni delle tre sfide:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Stella Rossa (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Krunic, Elsnik; Silas, A. Maksimovic, Milson; Ndiaye. Allenatore: Milojevic.

-----------

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Conceiçao; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. Allenatore: Josep Guardiola.

--------

Benfica (4-3-3): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. Allenatore: Roger Schmidt.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Holm; Ferguson, Moro; Urbanski, Fabbian, Iling-Junior; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.