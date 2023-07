PARISI, Dribbling nel DNA: nel 22/23 quasi come Leao

Fonte: Opta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Conoscendo sempre di più Fabiano Parisi, arrivato in viola dall'Empoli nei giorni scorsi, c'è una particolare classifica che conferma quanto il terzino abbia il dribbling nel DNA. Nella stagione 2022/23 infatti ha completato ben 65 dribbling, diventando il miglior difensore in Italia sotto questo aspetto. Addirittura, guardando in generale, solo tre giocatori come Leao (76), Kvara (76) e Laurientè (66) hanno fatto meglio.