MARCHESI A RFV, Comuzzo difensore vecchio stampo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore e allenatore Rino Marchesi, ha parlato così a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio": "Ho tutta la famiglia tifosa della Fiorentina, non era facile aspettarsi la Fiorentina così in alto, ma sta facendo molto bene, con tranquillità e con un gioco intelligente, con una preparazione adeguata."

Questa tranquillità può derivare dall'attitudine di Palladino?

"Sta confermando le qualità che aveva dimostrato già a Monza, sta proponendo un gioco intelligente e sta lavorando bene anche con i giovani".

Parlando di giovani... la grande scoperta è sicuramente Comuzzo, che è un difensore di vecchio stampo, è d'accordo?

"È un giocatore assolutamente di vecchio stampo sia come intelligenza tattica sia sul piano della forza, ma soprattutto è intelligente, difficilmente non sa quello che deve fare".

Lei è stato a lungo in squadre importanti...questa Fiorentina quanto a lungo può rimanere lassù in classifica?

"Speriamo che non ci siano altri infortuni, soprattutto dopo quello che è successo a Bove. Dobbiamo avere la fortuna che i giocatori stiano bene. La Fiorentina dovrà fare delle operazioni di mercato intelligenti a gennaio, soprattutto con giovani di prospettiva".

Da allenatore, questo centrocampo si aspettava che potesse essere così funzionale?

"L'allenatore già a Monza era misurato e dentro alle cose, non trascurava nulla e si vede che ha fatto rendere molto i suoi giocatori".

Kean a livello di calci di rigori dovrebbe imparare da lei...

"Sono troppo vecchio adesso, anche se seguo sempre e faccio dei ragionamenti personali. In generale però spero che questi ragazzi possano continuare sulla strada giusta".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA