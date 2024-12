BOLOGNA, Si ferma Posch: in dubbio per la Fiorentina

FirenzeViola.it

La serata del Da Luz non ha portato solo il secondo punto della storia al Bologna, ma anche qualche problema in vista dei prossimi impegni per Vincenzo Italiano. A tre giorni dalla sfida contro la sua ex, la Fiorentina che arriverà al Dall'Ara domenica, il tecnico dei rossoblù rischia di dover far a meno di Stefan Posch: Il difensore si è fatto male nel finale di gara, quando all’88’ di Benfica-Bologna si è accasciato a terra dolorante. Si è subito notato come Posch si toccasse il polpaccio sinistro.

Italiano è stato dunque costretto al cambio, e al suo posto ha mandato in campo Corazza. Un infortunio muscolare quindi, la cui entità verrà valutata oggi.