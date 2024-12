GLI OCCHI DELL'AUSTRIA (E DEL NAPOLI) SUL FRANCHI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tutti gli appassionati in Austria stasera saranno alla tv a vedere Fiorentina-Lask. Qualche anno fa sarebbe stato abbastanza incredibile da pensare ma la pausa del campionato austriaco e soprattutto la possibilità di essere rappresentati in un teatro importante come il Franchi sono motivi validi per essere la partita trasmessa in tutta la Nazione. I giocatori agli ordini del tecnico Schopp sono arrivati nel pomeriggio di ieri e con la bocca aperta si stanno godendo questa avventura a Firenze sapendo che stasera sarà l'ultima spiaggia per avere qualche speranza di entrare tra le prime ventiquattro.

Come arriva il Lask - Il campionato in Austria è in pausa da cinque giorni e tutta la concentrazione della squadra di Schopp ora è solo sulla Conference League con la partita di stasera contro la Fiorentina e l'ultima contro il Vikingur. Settimi nella Bundesliga austriaca con 20 punti in 16 partite, non sta andando certo meglio nell'esperienza europea anche se qualcuno sostiene che tutte le sconfitte sono arrivate di misura: 2 punti in 4 partite e quintultima posizione nella lunga classifica formata dalle 36 partecipanti. In caso di sconfitta sarebbe addio praticamente matematico alla competizione, e questo i giocatori della squadra austriaca lo sanno: anche per questo stasera giocheranno con il coltello tra i denti.

Gli occhi del Napoli sul Franchi - Non ci sarà Biraghi, e il motivo ormai è noto, ci sarà invece Fabiano Parisi regolarmente presente nella lista dei convocati diramata oggi: i due terzini sono entrati nell'occhio del ciclone dopo il caos di ieri pomeriggio e il Napoli ha già attivato i primi contatti con l'agente, Giuffredi, con cui i rapporti si sono decisamente distesi dopo la tensione estiva per il caso Di Lorenzo. Non sarà semplice trovare una soluzione a questo rompicapo - soprattutto per quanto riguarda Biraghi - ma con la possibile partenza di Spinazzola, l'ormai ex capitano della Fiorentina potrebbe diventare un'occasione da sfruttare. Poi c'è Parisi, sempre seguito con attenzione dal Napoli: chissà che davanti alle notizie di questi giorni, l'interesse dei partenopei per il terzino ex Empoli possa tornare di moda.