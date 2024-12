EUROPA LEAGUE, Roma-Braga: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18:45, contemporaneamente alla Fiorentina, all'Olimpico sarà di scena la Roma in Europa League. La formazione di Claudio Ranieri affronterà il Braga per la sesta giornata della fase a girone unico della seconda competizione continentale per club. Giallorossi che al momento sono in zona play-off in 21° posizione con 6 punti, mentre i portoghesi si trovano al 18° posto a quota 7. Nelle ultime due giornate la formazione capitolina ha apreggiato contro Union Saint Gilloise e Tottenham. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saud, Pisilli, Koné, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Ranieri

BRAGA (4-3-3): Matheus; Joao Ferreira, Paulo Oliveira, Robson Bambu, Fernandes; Gorby, Moutinho, Gharbi; Gabri Martinez, El Ouazzani, R. Horta. All.: Carvalhal