PALLADINO, Attaccanti primi difensori. La nostra forza

© foto di Federico De Luca 2024

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita di Conference League tra i gigliati e il LASK. Queste le sue parole: "L'atteggiamento sarà fondamentale. In Conference troviamo squadre che si difendono bene e giocano in transizione. Dipende dalla velocità del nostro gioco e dalla nostra attenzione. Dobbiamo essere bravi tecnicamente e dobbiamo avere l'atteggiamento giusto. Dobbiamo essere solidi, attaccare e difendere insieme. Abbiamo preparato bene la partita. Sono sicuro che faremo bene, i ragazzi sono concentrati".

Perché Sottil al posto di Bove esterno a sinistra?

"Ovvio che Bove ha delle caratteristiche diverse da Sottil. Però Sottil sta facendo ottime cose in fase di non possesso. Riccardo sta faceno bene così come Beltran o Gudmundsson sotto punta. Ma anche Ikone, Colpani e Moise. La nostra forza è che gli attaccanti sono i primi difensori. Non il singolo ma il collettivo sta lavorando bene".