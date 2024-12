KEAN, 2° marcatore italiano nelle leghe europee. 1° Retegui

FirenzeViola.it

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei migliori marcatori italiani di questi primi mesi di stagione nei migliori campionati europei. In questa speciale graduatoria c'è anche l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Il centravanti viola infatti è in seconda posizione con 9 reti all'attivo. Il bomber gigliato è secondo solamente a Mateo Retegui che, con la maglia dell'Atalanta, ha segnato 12 gol in campionato. Al secondo posto insieme a Kean c'è Ciro Immobile che nella massima lega turca ha messo a referto anche lui 9 centri. Quarto posto invece per Orsolini del Bologna con 6 reti in Serie A. Di seguito il post Instagram con la Top10 completa: